Dortmund dank Torgala wieder an den Bayern dran

Dortmund hält dem Druck der Bayern stand - und wie! Mit einer 4:0-Torgala schoss der BVB am Sonntag in der deutschen Bundesliga Freiburg ab und sich wieder bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter aus München ran. Die Torschützen: Jadon Sancho (12.), Marco Reus (54.), Mario Götze (79.) und Paco Alcácer (87.).