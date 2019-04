Masern: Neuer Verdachtsfall in Kärnten

Ein neuer Masern-Verdachtsfall, der am Samstag aufgetreten sei, werde aktuell im Labor untersucht und sei noch nicht bestätigt, informiert die Sanitätsdirektion des Landes Kärnten am Ostersonntag. Damit gebe es aktuell in Kärnten neun bestätigte Erkrankungen und zwei Verdachtsfälle.