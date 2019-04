Wattens besiegt Steyr 2:0 und führt die Tabelle an

Die WSG Wattens hat den erwarteten Pflichtsieg eingefahren und in der 2. Fußball-Liga wieder die Tabellenführung übernommen. Die Tiroler besiegten Schlusslicht Vorwärts Steyr am Ostersonntag zuhause glanzlos mit 2:0 (2:0) und schlugen damit aus dem Punkteverlust der nun einen Zähler zurückliegenden SV Ried Kapital. Diese hatte sich am Freitag mit einem 3:3 bei den Young Violets begnügen müssen.