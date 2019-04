Papst: „Urbi et Orbi“ unter strengsten Kontrollen

Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen hat Papst Franziskus am Sonntag auf dem Petersplatz in Rom mit Zehntausenden Gläubigen und Touristen die Ostermesse gefeiert. Vor einer riesigen Menschenmenge, die sich seit den frühen Morgenstunden versammelt hatte, forderte der Pontifex in seiner „Urbi et orbi“-Osterbotschaft, die er vom Balkon des Petersdoms verlas, neue Initiativen für den Frieden in der Welt. Zugleich drückte er seine Trauer wegen der Serie tödlicher Explosionen in drei Kirchen auf Sri Lanka aus, bei denen rund 200 Menschen ums Leben gekommen sind.