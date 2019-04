Elektronische Karte für alle Osterfeuer in Kärnten

Jedes Jahr zu Ostern gibt es „Frühstarts“ bei Osterfeuern. Auch in der Nacht zum Samstag mussten in Wolfsberg und Klagenfurt Feuerwehren alarmiert werden. An die 4000 Osterhaufen werden jährlich angemeldet; weil sie aber noch nicht elektronisch verzeichnet werden, rücken Feuerwehren oft unnötigerweise aus.