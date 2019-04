„Wunderkind“ trifft - „Revanche-Drama“ blieb aus

„Dieses Tor wird mich mein Leben lang begleiten“, strahlte Phil Foden. Der schon nach fünf Minuten aus drei Metern das 1:0 für City erzielt hatte, mit seinem ersten Premier-League-Tor zum Matchwinner wurde. Der 18-Jährige gilt als „Wunderkind in England“, er kann sich schon U-17-Weltmeister bezeichnen, er ist heuer Vater geworden und durfte gestern mit 18 in der „Weltauswahl“ von Pep Guardiola spielen. In einem Duell, das nicht an das Spektakel vom Mittwoch herankam.