Stars raufen und stürzen zwischen die Zuschauer

Eine heftige Schlägerei im dritten Viertel des NBA-Spiels Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers (108:112) sorgte am Sonntagmorgen für Aufregung. Es begann mit dem Versuch von Joel Embiid, Jarrett Allen von Brooklyn stoppen, er schlug ihn aber eher nieder, anstatt sauber zu verteidigen. .Jared Dudley schritt ein, wollte Embid zur Verantwortung ziehen, Jimmy Butler versuchte, seinen Mitspieler zu verteidigen, alles in allem: Es wurde eine große Rauferei (im Video), die sogar bis in die Zuschauerränge fortgesetzt wurde. Verletzt wurde niemand.