Sri-Lanka-Geheimdienst hatte Hinweise auf Anschlag

Mindestens zwei Explosionen von Selbstmordtätern verübt

Bei mehreren Explosionen in Kirchen und Hotels in Sri Lanka waren am Ostersonntag rund 200 Menschen getötet worden. Rund 500 weitere Menschen sind verletzt worden. Mittlerweile ist bekannt, dass zumindest zwei der Anschläge von Selbstmordattentätern verübt wurden. Im Luxushotel Cinnamon Grand in der Hauptstadt Colombo habe sich ein Attentäter in einer Warteschlange im Restaurant in die Luft gesprengt, sagte ein Hotelmitarbeiter der Nachrichtenagentur AFP.