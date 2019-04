Strafen-Orgie wurde für Caps zum Fiasko!

Auslöser war eine grenzwertige Strafe gegen Peter Schneider – die achte (!) gegen die Caps nach 36 Minuten. Prompt traf Neal im KAC-Powerplay zum 3:0 für die Gastgeber. Die von Beginn weg überlegen waren – da meist nur vier Wiener Feldspieler auf dem Eis standen. Drei Strafen in den ersten 13 Minuten waren der Beginn dessen, was im Mitteldrittel zur Orgie ausufern sollte. Weil die Caps müde, nicht so spritzig wie in Spiel drei wirkten – dazu manche Pfiffe fragwürdig waren. „Die Referees haben einfach zu viel Einfluss auf das Spiel genommen“, biss sich Cameron nach dem Spiel auf die Zunge.