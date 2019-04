Kletterin (42) stürzte zehn Meter in die Tiefe

Am Samstag Nachmittag kletterten eine 52-jährige und eine 42-jährige Deutsche im Klettergarten „Sonnenplatten“ in Scharnitz. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte gegen 13.30 Uhr beim gegenseitigem Abseilen ein gravierender Fehler bei der Sicherung erfolgt sein. Dabei stürzte die jüngere Frau 10 Meter ab und wurde schwer verletzt. Die Verletzte wurde nach Erstversorgung in die Klinik Innsbruck geflogen.