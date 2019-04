Terror-Großangriff auf Christen am Ostersonntag

Die ersten sechs Explosionen, die sich zwischen 8.30 und 9 Uhr Ortszeit ereigneten, wurden in den Kirchen St. Antonius in Colombo und St. Sebastian in dem außerhalb der Hauptstadt gelegenen Ort Negombo gemeldet. Die dritte Kirche liegt in Batticaloa im Osten Sri Lankas. Zu dem Zeitpunkt feierten die Gläubigen gerade die Ostermesse. Etwa zur gleichen Zeit seien Bomben in den drei Fünfsternehotels Shangri-La, Cinnamon Grand und Kingsbury in Colombo in die Luft gegangenen.