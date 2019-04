Osterfeuer brannten hell bis tief in die Nacht

In St. Michael etwa versammelten sich knapp 800 Menschen, von Jung bis Alt, nach der Auferstehungsmesse und der Speisensegnung vor dem Osterfeuer am Trainingsgelände des Fußballplatzes. Mit Fackeln, die zuvor am geweihten Lagerfeuer vor der Kirche angezündet wurden, wurde auch der Holzturm in Brand gesetzt. „Endlich hatten wir einmal schönes Wetter“, freut sich Markus Ferner, Obmann der Krampusgruppe, die das Feuer organisierte. In den vergangenen fünf Jahren regnete oder schneite es immer. Für die kleinsten Besucher gab es ein Lagerfeuer, an dem Würstel gegrillt wurden. Die „großen“ Besucher blieben teils bis 4 Uhr früh vor Ort, sie wollten den ganzen Turm brennen sehen. Natürlich blieb am Ende auch noch jemand zur Brandwache vor Ort.