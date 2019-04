Salzburg: Jugendliche griffen ein Ehepaar an

Von einem ausländischen Jugendlichen, der mit einer Gruppe von Jungen am Josef-Mayburger-Kai herumlungerte, wurde am Samstagabend ein vorbeiradelndes Ehepaar angegriffen. Der Bursche schlug dem Mann (59) unvermittelt ins Gesicht. Als ihn dieser zur Rede stellte, trat ihm ein weiterer der Jungen in den Oberschenkel. Die Ehefrau (55) versuchte die Angreifer mit dem Handy zu fotografieren, es wurde ihr aber aus der Hand geschlagen. Der Jugendliche, der ihren Mann geschlagen hatte, versuchte noch das Fahrrad der Frau zu stehlen. Das verhinderte aber ein anderer Bursche aus der Gruppe, der sich auch noch für den Vorfall entschuldigte. Die Bande flüchtete in der Folge. Die Polizei sucht nach den Jugendlichen.