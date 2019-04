Oster-Messen von Notre Dame werden aufgeteilt

Kein Osterfrieden in Paris

Jedenfalls wolle er Paris und seinen Gästen „friedvolle Ostertage schenken“. Was auf die „Gelbwesten“ nicht zutraf. Am Place de la République, lieferten sich die „Gelbwesten“ am Samstag mit Einsatzkräften harte Scharmützel. Zündeten Mistkübel an, warfen aus der Straße geklopfte Steine und skandierten gegen Präsident Emmanuel Macron.