Frau (64) stürzt beim Pool-Putzen in Schacht

Der Unfall war am Samstag kurz vor 16 Uhr in Engerwitzdorf passiert. Die Frau hatte die Abdeckung des eigenen Schwimmbeckens geputzt und dabei offenbar zu wenig auf den Poolschacht achtgegeben. Ihr Fehltritt hatte gravierende Folgen: Die 64-Jährige stürzte in den 1,80 Meter tiefen Schacht und blieb verletzt darin liegen.