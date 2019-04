Pep: „Hätten die Meisterschaft verlieren können“

Drei Tage nach dem denkwürdigen 4:3 im Viertelfinal-Rückspiel der Königsklasse gegen die Spurs (Hinspiel: 0:1) an gleicher Stelle erwischte City einen Traumstart. Phil Foden brachte die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola per Kopf in Führung (5.). Ein erneutes Torfestival blieb aber aus. „Der Sieg war im Rennen um die Meisterschaft sehr wichtig. Wir wissen, dass wir keine Punkte mehr abgeben dürfen. Der Titel liegt in unseren Händen. Wir kämpfen bis zum Schluss“, sagte Guardiola.