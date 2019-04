Kurz: „Ich werde die FPÖ an ihren Taten messen“

„Krone“: Herr Kanzler, was ist eigentlich so wichtig, dass man am 1. Mai einen Ministerrat abhält?

Sebastian Kurz: Der 1. Mai ist für die Bevölkerung ein Feiertag, in der Politik wird er sehr unterschiedlich begangen. Die SPÖ marschiert in Wien auf, als Bundesregierung arbeiten wir unser Programm ab.