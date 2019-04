Wanderer verletzte sich am Predigtstuhl

Der einheimische Mann (31) hatte sich in unmittelbarer Nähe des Gipfelkreuzes an den Sprechtenköpfen bei einer Drehbewegung die Schulter ausgekugelt. Er konnte nicht mehr selbst absteigen und rief per Handy Hilfe. Die Besatzung des Salzburger Rettunghubschraubers C6 brachte den Notarzt im Schwebeflug zum Verletzten. Danach wurde der Flugretter abgeseilt. Der Verletzte wurde in einem Rettungssitz gesichert. Der Pilot nahm alle drei auf und flog zur Kreisklinik in Bad Reichenhall. Dort wurde der Patient versorgt.