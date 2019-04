Die lustige Jagd nach dem Osterei am Salzachsee

So auch am Karsamstag bei der vom Zeltverleih Götzinger und der Stadt Salzburg erstmals veranstalteten Ostereiersuche am Salzachsee in Salzburg-Liefering. Erstmal erfolgreich und ohne zu stolpern die Maulwurfhügel passiert, ging die große Suche nach dem bunten, von der Henne gelegten Produkt auch schon los. Hunderte Kinder fuhren ihre Spür-Sensoren aus und gingen auf Beutejagd. Ein paar ganz gewiefte Jungs beobachteten die beiden „Osterhasen“ Johannes und Emil heimlich von der Ferne aus beim Verstecken. Kaum den Rücken zugekehrt liefen sie auch schon zum Versteck. Ein Regelverstoß, den aber niemand so eng sah. Schließlich hatten die fleißigen Osterhasen stolze 680 Eier und jede Menge Schokolade unter Bäumen und Sträuchern versteckt.