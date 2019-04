Die New York Auto Show platzt aus allen Nähten

Brandheiße Neuheiten stehen auf der ältesten Auto Show der Vereinigten Staaten nicht unbedingt im Fokus, vielmehr geht es den Veranstaltern darum, möglichst jedes in den USA verfügbare Auto auszustellen. Zukunftstrends lassen sich - anders als bei den Schauen in Genf, Shanghai oder Tokio - hier nicht ableiten. Aber zumindest ein paar spannende Weltpremieren gibt es trotzdem am Hudson River. Vor allem Mercedes hat sich, nach dem Abschied von der Detroit-Messe, in New York mächtig ins Zeug gelegt.