Alter Bekannter betreut 100-Jährigen

Der SK Vorwärts Steyr hat einen neuen Cheftrainer! Mit Willi Wahlmüller konnten die Rot-Weißen einen erfahrenen Trainer verpflichten, der schon in der 2. Liga gearbeitet hat. Der 52-Jährige wird am Dienstag erstmals das Training leiten. Aktuell betreut er noch Viertligist ASK St. Valentin. Wahlmüller hat einen Vertrag bis Juni 2021 unterschrieben, dieser ist sowohl für die 2. Liga, als auch für die dritte Leistungsstufe gültig. Beim Spiel am Sonntag in Wattens wird noch Adnan Kaltak die Steyrer betreuen. Letzten Sonntag hatte Vorwärts einen runden Geburtstag gefeiert. Nun betreut mit Wahlmüller quasi ein alter Bekannter in der 2. Liga den 100-jährigen Klub.