Alkolenker fuhr eine Fußgängerin nieder

Eine Fußgängerin, die die Innsbrucker Bundesstraße in Salzburg überqueren wollte, übersah am Freitagabend ein Autolenker in Maxglan. Die Frau (36) wurde vom Wagen erfasst und zu Boden geschleudert. Die Verletzte musste im Spital versorgt werden. Ein Alkotest mit dem Lenker ergab 1,18 Promille.