Hasenhüttl verliert bei Newcastle an Boden

Trainer Ralph Hasenhüttl muss sich bei Newcastle United geschlagen geben. Seine Saints verloren am Samstag das Duell um Platz 15 klar mit 1:3 und damit im Kampf gegen den Abstieg auch an Boden. Die Truppe des steirischen Star-Trainers liegt weiter fünf Punkte vor Cardiff, das sich auf dem ersten Abstiegsrang befindet und am Sonntag daheim gegen Liverpool ran muss.