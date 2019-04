Land erhöht Förderung für Motorrad-Sicherheit

Abstandsmessung zu Radfahrern

Vor ein paar Tagen führte die Polizei in Salzburg Abstandsmessungen zwischen Rad- und vorbeifahrenden Autofahrern durch. Das Ergebnis war ernüchternd: In 95 Prozent der Fälle war dieser zu gering. Die Beamten hielten die Fahrzeuglenker auf, straften aber nicht. Es ging um Schaffung von Bewusstsein für die Situation. Denn beim Überholen eines Radfahrers gilt: 1 Meter + die gefahrene Geschwindigkeit in Zenitmetern = Abstand. Bei 50 km/h also 1,50 Meter.