„Glaube nicht, dass es an mir liegt“

Während sich viele seiner Mannschaftskollegen nach Spielende gerne noch von den Fans feiern lassen, gehört Smail Prevljak meist zu den Ersten, die sich auf den Weg in die Kabine machen. Zum Feiern ist dem 23-Jährigen derzeit nur selten zumute. Der Torjäger fristet in Salzburg nur ein Schattendasein und kommt seit Wochen kaum noch zum Zug. Seine Bilanz in der Meisterrunde: Einwechslung gegen die Austria in der 84. Spielminute, Einwechslung beim LASK in der 92. Minute und ein 90-minütiges Reservistendasein beim 3:1-Heimerfolg der Mozartstädter über Sturm.