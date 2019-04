Zulechner und Aue trotzen dem HSV ein Remis ab!

Für Philipp Zulechner läuft es in der zweiten deutschen Bundesliga weiter rund. Der ehemalige Stürmer von Sturm Graz und Austria Wien erzielte beim 1:1 seines Klubs Erzgebirge Aue im Auswärtsspiel beim Tabellen-Zweiten Hamburger SV am Samstag das Führungstor (43.) und war damit mitverantwortlich, dass der Aufstiegsaspirant HSV zum fünften Mal in Folge einen Sieg verpasste.