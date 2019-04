Oma schlägt 136-Kilo-Dieb in die Flucht

Das falsche Opfer hat sich kürzlich ein Krimineller in Gainesville im US-Bundesstaat Florida ausgesucht. Der nur mit Unterwäsche bekleidete, 136 Kilogramm schwere Mann hatte versucht, in das Auto einer 65-jährigen Frau einzudringen, doch die streithafte Großmutter schlug den Dieb mit einem Baseballschläger in die Flucht.