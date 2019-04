Müde Eule macht Nickerchen in Flugzeugturbine

Ein ungewöhnliches und auch sehr gefährliches Plätzchen hat sich eine Eule für ein Nickerchen ausgesucht. Der Vogel machte es sich in der Turbine eines Flugzeugs am australischen Airport Melbourne gemütlich. Bei einem Sicherheitscheck der Maschine vor dem Abflug wurde das schläfrige Tier entdeckt und in Sicherheit gebracht.