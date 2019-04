Sexkult: Milliardenerbin bekennt sich schuldig

Im Fall der sektenähnlichen Gruppe, die Frauen als Sex-Sklaven hielt, hat es ein weiteres Schuldbekenntnis einer Prominenten gegeben. Nach der „Smallville“-Schauspielerin Allison Mack bekannte sich am Freitag in New York auch die Milliardenerbin Clare Bronfman für schuldig. Sie soll die Gruppierung namens Nxivm mit großzügigen Spenden gefördert haben.