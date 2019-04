So kam der Tourismus an den Wörthersee

Tourismus am Wörthersee

Klagenfurt profitierte vom aufkommenden Tourismus auf seine Weise. Schon bald erkannten die Wirte rund um den See den Wert ihrer Zimmer und Appartements und bepreisten sie entsprechend. Ein Fremdenführer aus dem Jahr 1894 regt an, „Quartier in Klagenfurt zu nehmen, da die Preise in der Stadt weit geringer sind als direkt am See“.