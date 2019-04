Schloss Tratzberg: 500 Jahre Geschichte erleben

Sagenumwobene Geschichte

Jedes Jahr besuchen rund 80.000 Interessierte das Schloss, das zwischen Schwaz und Jenbach liegt. Berühmt ist das einzigartige Anwesen vor allem für seine original möblierten Räume, den prächtigen Habsburgersaal und seine sagenumwobene Geschichte. Und genau diese Geschichte wird in eindrucksvollen Bildern zu einer atemberaubenden Zeitreise. Die Reise beginnt in einer stürmischen Winternacht im 15. Jahrhundert. Drohend erhebt sich Kaiser Maximilians alte Burg „Tratzperch“. Flammen lodern auf und das Gemäuer zerfällt in Schutt und Asche. Doch ehe man sich versieht, beginnt schon der Wiederaufbau. Man sieht, wie überall fleißig gearbeitet wird und wird Zeuge, wie der erste spätgotische Teil von Tratzberg entsteht.