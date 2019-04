Heimische Erfinder setzen Erfolgskurs

Niederösterreicher feiern Erfolge in aller Welt: Mit Planery haben Ilja Jochum, Alexander Kniewallner und Matthias Rotter eine Dienstplanungs-App aus der Taufe gehoben, die etwa in Bulgariens Hauptstadt Sofia sowie dem Brexit-Epizentrum London großen Anklang findet. Auch in Linz ist Planery im Einsatz.