Der Tag, an dem der Fußball Hitler verspottete

Auch am 20. April 1941, am 52. Geburtstag von Hitler, war alles vorbereitet. Der Diktator saß in seinem Front-Hauptquartier, in einem Zugwaggon in Mönichkirchen und nahm die Glückwünsche von der NSDAP-Führung, überreicht von Reichsmarchall Göring und von den Soldaten, entgegen. Die Luftschlacht von Athen war im Gange, die ersten Misserfolge der deutschen Wehrmacht sickerten nicht durch die Zensur des Nazi-Staates. Eine ideale Gelegenheit, dachte sich Reichssportführer Hans von Tschammer und Osten, ein „Freundschaftsspiel“ gegen die schwächer eingeschätzte Schweiz zu absolvieren.