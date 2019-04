81-Jähriger bei Unfall mit Kleinmotorrad verletzt

Der Ausflug mit seinem Kleinmotorrad endete für den 81-Jährigen am Samstag in Brixen im Thale mit schweren Verletzungen in der Innsbrucker Klinik. Laut Polizei kollidierte der Mann beim Linksabbiegen mit einem Pkw, gelenkt von einer 21-Jährigen. Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung per Notarzthubschrauber in die Klinik geflogen.