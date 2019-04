Akute Hilfe: 11.300 Patienten im ersten Jahr

Ins Leben gerufen wurden diese Akutordinationen vor einem Jahr in sämtlichen Bezirken als innovatives Kooperationsprojekt des Landes mit der Krankenkasse und Ärztekammer. Auch die Gemeindeverbände und Spitalsträger wurden in die Planung mit einbezogen. Der Betrieb läuft Montag bis Freitag jeweils von 17 bis 22 Uhr, also zu den sogenannten Randzeiten. Halsschmerzen oder andere kleinere Wehwehchen behandelt der diensthabende Arzt sofort. Gleichzeitig soll er feststellen, ob ein Aufenthalt im Spital erforderlich ist. Jetzt liegen die Zahlen für das erste Jahr vor: Insgesamt nahmen mehr als 9300 Burgenländer die Akuthilfe in Anspruch. Weitere 2000 Einsätze kommen durch die mobilen Visitenärzte dazu, die parallel dazu Hausbesuche absolvieren.