Wohnhaus stand in Flammen

Am Gebäude entstand Totalschaden. Die Ursache der Feuersbrunst ist noch unklar - die sollen nun Ermittler der Exekutive klären. Glück im Unglück: Es befand sich niemand im Gebäude, als der Brand ausbrach. Ebenfalls alle Hände voll zu tun hatten die Feuerwehrleute in Rust. Dort fing ein in einem Carport abgestellter Pkw Feuer. Obwohl die Einsatzkräfte aus der Gemeinde und aus Oggau rasch vor Ort waren, wurde auch das angrenzende Wohnhaus durch Ruß und Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde ebenfalls niemand. Fachleute haben bereits damit begonnen, das Wrack des ausgebrannten Autos zu untersuchen. Vermutet wird ein elektrischer Defekt.