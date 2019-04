Juncker bringt Merkel für EU-Amt ins Spiel

Der luxemburgische Christdemokrat hatte sich gegen eine zweite Amtszeit entschieden. Sein Mandat endet am 31. Oktober. Auf die Frage, was er über sich in den Geschichtsbüchern lesen wolle, antwortete er: „Er hat sich redlich bemüht.“ Und er fügte hinzu: „Schön wäre vielleicht noch der Zusatz: Er hat einige Dinge in Ordnung gebracht.“ Zu seinen Plänen sagte er, er werde sich „schriftlich äußern - zu dem, was war, und zu dem, was aktuell passiert“. Spekulationen über einen schlechten Gesundheitszustand wies er erneut zurück.