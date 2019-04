Empfang in der Oper mit vielen Promis

Das „Klanglicht“ lockt nicht nur die Massen an, sondern auch die Prominenz. So konnte sich Theater-Holding-Chef Bernhard Rinner, der das Festival seit fünf Jahren erfolgreich leitet, über eine hochkarätige Gästeschar beim Empfang von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Bürgermeister Siegfried Nagl in der Grazer Oper freuen.