Mit 181 km/h auf der Wolfgangseestraße

Die Polizei hat am Samstagvormittag in Strobl (Flachgau) einen Sportwagenlenker aus der Schweiz aus dem Verkehr gezogen, der auf der Wolfgangsee Bundesstraße mit 181 km/h statt den erlaubten 100 km/h unterwegs war. Dem 61-jährigen wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.