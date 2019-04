Ruhe vorm großen Transfersturm

Xaver Schlager (15 € Mio.) zog laut transfermarkt.at in die Top 3 der Bundesliga-Marktwerte auf. Mit erst 21 Jahren hat der Mittelfeld-Allrounder zwar noch nicht denselben Wechselstress wie etwa Lainer. Der Niederösterreicher zählt aber seit zwei Jahren zum Stammpersonal. Fragt sich nur, ob er für sich selbst hierzulande noch Luft nach oben sieht. Für Christoph Freund hat sich die Verhandlungsposition jüngst nicht verbessert: Die Teilnahme an der Königsklasse - das Nummer-eins-Argument für einen Verbleib - ist aufgrund der Champions League-Halbfinalpaarung Tottenham gegen Ajax in Gefahr.