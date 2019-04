Goalie-Freistoßtor aus 40 Metern in der 94. Minute

Sie erinnern sich an Jose-Luis Chilavert? Der paraguayische Nationalgoalie war in den Neunzigern berühmt für seine Freistoßtore. Später versuchte ihm dies der Brasilianer Rogerio Ceni gleichzutun. Aber Last-Minute-Tore waren sowohl bei Chilavert als auch bei Rogerio Ceni eine Seltenheit. Das, was also diesem rumänischen Torhüter gelang, den sie hier in diesem Video sehen, schafften sie nicht: Nämlich ein Tor aus 40(!) Metern in der 94. Minute. Bei der Begegnung der dritten rumänischen Liga CSM Pascani - Somuz Falticeni (2:2) überraschte der Torhüer von Pascani seinen Kollegen. Statt einer Flanke schoss er aufs Tor, niemand rechnete damit.