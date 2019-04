„Holt Salah!“ - Ronaldo setzt Juve unter Druck

Ronaldo scheint es offenbar ernst mit seinen Forderungen - sollten diese nicht erfüllt werden, will er die Italiener spätestens im Sommer 2020 wieder verlassen. Obwohl sein Vertrag bis 2022 läuft. Wobei „CR7“ selbst auch noch Luft nach oben hat: In der laufenden Saison traf er in neun Champions-League-Matches bescheidende sechsmal, in der Torschützenliste der Serie A ist er mit 19 Treffern nur auf Rang vier zu finden.