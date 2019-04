Austrias Wunsch: „Elf gegen Elf bis zum Schluss“

Die violette „Rotseuche“ (im Frühjahr bereits fünf Ausschlüsse) beschäftigt nach wie vor alle am Verteilerkreis, Routinier Michael Madl ärgerte sich sehr über die Platzverweise am Fließband: „In meiner Karriere habe ich noch nie so viele Ausschlüsse in so kurzer Zeit erlebt, das darf nicht mehr passieren.“ Ob man sich die „Sünder“ zur Brust genommen habe? „Natürlich haben wir mit ihnen darüber gesprochen, außerdem gab es vom Verein Sanktionen. Ich hoffe, dass nun jeder verstanden hat, wie sehr wir uns mit diesen Blödheiten selbst geschwächt haben, diese gehören so schnell wie möglich abgestellt.“