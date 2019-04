Albtraum kehrt zurück! Wieder City gegen Tottenham

Und schon heute, drei Tage nach der denkwürdigen 4:3-Schlacht in der Königsklasse, gastiert erneut Tottenham im Etihad- Stadium. Die Spurs könnten also auch in der Premier League zum Albtraum der „Citizens“ werden. Zumal die Guardiola-Truppe sich im Titel-Zweikampf mit Liverpool keinen Ausrutscher erlauben darf, nach Verlustpunkten nur einen Zähler voran liegt. Aber das schwerere Restprogramm hat.