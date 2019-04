Dilaver mit Dinamo Zagreb kroatischer Meister

Der Rekordchampion sicherte sich am Freitag mit einem 1:0-Sieg bei Slaven Belupo vorzeitig seinen 20. Meistertitel. Der Österreicher Emir Dilaver kam nicht zum Einsatz. Zagreb hat 23 Punkte Vorsprung auf das zweitplatzierte HNK Rijeka, der Verein von Alexander Gorgon und Mario Pavelic spielt erst am Samstag. Für Dinamo war es der 13. Meistertitel in den vergangenen 14 Saisonen. Nur in der Saison 2016/17 musste man sich Rijeka geschlagen geben.