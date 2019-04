Krankenschwester ermordete vier Patienten

Sechs weitere Taten angeklagt

Der Angeklagten wurden noch sechs weitere Taten zur Last gelegt, diese Todesfälle konnte ihr die Staatsanwaltschaft nicht zweifelsfrei nachweisen. Die 56-Jährige stritt die Vorwürfe jedoch vehement ab. „Es ist nicht fair, ich habe nichts getan“, jammerte die Krankenschwester mit Tränen in den Augen vor Gericht. Ihr Anwalt kündigte an, Einspruch gegen das Urteil einzulegen.