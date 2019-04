Lara: „Ich will früher oder später Mama werden“

„Ich habe schöne Jahre im Ski-Zirkus vor mir und rechne damit, bis 33 weiter zu machen“, so die Schweizerin, die vor 250 Tagen ihrem Valon (Valon Behrami, Ex-Nationalkicker der Schweiz, Anmerk. der Redaktion) das Ja-Wort gab. Da in Monte Bre, hoch über der Bucht von Lugano. Und es ist auch der Ort, wo sie verkündet, dass sie Mutter werden will: „Ich hoffe, früher oder später Mama zu werden“, sagt sie.