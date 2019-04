Schlangen vertreiben Präsident aus seinem Büro

Der Staatschef hat offenbar kein Glück, was seinen Arbeitsplatz betrifft. Seit einem Brand im Präsidentenhaus ist Weah im Außenministerium unterbracht. Doch nun kann er auch diese Örtlichkeiten nicht betreten: Denn schwarze Schlangen wurden dort kurz in einem Loch in der Wand entdeckt, waren dann allerdings nicht mehr zu sehen. Nun wird das Gebäude ausgeräuchert.