Präsidentenwahl als Duell-Inszenierung im Stadion

Der Herausforderer warf im Gegenzug seinem Mitbewerber vor, dass Süßwaren von Poroschenkos Konzern „Roschen“ in Moskau weiterhin zu kaufen seien und dass Soldaten der selbstdeklarierten Volksrepubliken in der Ostukraine Roschen-Schokolade in ihrer Ration hätten. „Alles, was Wolodymyr sagt, ist eine Lüge und entspricht nicht der Wahrheit“, erwiderte Poroschenko.