Umstrittene Ifo-Studie alles andere als fehlerfrei

Wie konnten also die Ifo-Forscher zu so gänzlich konträren Ergebnissen kommen? Sinn habe sich einiger, teils einfacher, Tricks bedient, ging etwa die „Wirtschaftswoche“ der Frage nach, warum die Ifo-Forscher in diesem Fall irren würden. Das Thema sei technisch komplex und Berechnungen enthielten zahlreiche Prognosen und damit Variablen. Im Kern habe Sinn beim Diesel stets Best-case-Szenarien, beim E-Auto aber Worst-case-Szenarien angesetzt, heißt es in dem Bericht.